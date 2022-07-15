جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في الإسكندرية

أصدرت إدارة شئون الطلبة الامتحانات والإدارة العامة للشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أمس الخميس جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية وذلك بعد أن اعتمدته نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم.

امتحانات الدور الثاني في الإسكندرية

وتبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية من يوم الأحد 31 يوليو المقبل، وتنتهي الخميس 4 أغسطس المقبل.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الأحد، وامتحانات مادتي اللغة الأجنبية والعلوم يوم الإثنين وامتحانات مادتي الهندسة والحاسب الآلي يوم الثلاثاء وامتحانات مادتي الجبر والتربية يوم الأربعاء، وامتحانات مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، يوم الخميس.

طلاب يؤدون امتحانات الدور الثاني في الإسكندرية

ويؤدي 24 ألف و120 طالب امتحانات الدور الثاني في الإسكندرية، حيث أعلنت المحافظة بقيادة اللواء محمد الشريف أعلنت نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية يوم 1 يونيو الماضي وسط ترقب أكثر من 106 لاف طالب وطالبة بحسب إحصائية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بأن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية يبلغ 106 آلاف و616 طالباً أدى منهم 103 آلاف و774 طالبا امتحاناتهم، أمام 382 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية، ونجح منهم 79 ألف و654 طالبا بنسبة مئوية 76.8%.

وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الدور الأول في الأسبوع الأخير من مايو بدون أي مشاكل أو معوقات أو شكاوى، وفي تلك الفترة استمرت أعمال التصحيح والمراجعة والرصد ووضع الدرجات من أجل اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ثم إعلان الأوائل والنتيجة كاملة على موقع المديرية.