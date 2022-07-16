السيسي: لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري.. سنحمي حقوقنا بكل الوسائل

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري وما يرتبط به من خطوط حمراء، مضيفًا «سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل»، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة مثل قضايا نقص إمدادات الغذاء وتغير المناخ بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات بما يسهم في توطين الصناعات المختلفة ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

مصر تدعم كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات

وأضاف السيسي خلال كلمته في قمة جدة، أنَّ مصر تدعم كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات في مواجهة أزمتي الطاقة والغذاء الراهنتين، مع التأكيد على أن التعامل مع أزمة الغذاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المدى القصير والمدى البعيد لوضع آليات فعالة للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم، وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على التعامل مع ازمة الطاقة التي تتطلب من جانبنا تعاملا فعالا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

نجاح منتدى غاز شرق المتوسط ترجمة عملية لإرادتنا السياسية

وأوضح أنَّ ما حققه منتدى غاز شرق المتوسط من نجاحات في السنوات الماضية يمثل ترجمة عملية لإرادتنا السياسية في التعاون مع شركائنا وتجسّيدًا لأحد أبرز الإسهامات في كيفية إدارة الثروات والتوظيف الأمثل للحالية والمستقبلية صونا لمصادر الطاقة.