أسعار الفاكهة اليوم الأحد 17-7-2022 في الأسواق المصرية

يأتي فصل الصيف ويحرص الكثير من محبي تناول العصير الطازج على متابعة أسعار الفاكهة الصيفية حتى يتمكنوا من شراء الكميات التي يحتاجون إليها التي تساعدهم على إعداد العصير الذي يمدهم بالطاقة، وللتخفيف من حدة ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى تعويض الجسد عن ما يفقده من سكريات.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الاسواق المحلية اليوم الأحد الموافق 17 يوليو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- سعر الموز المستورد: وصل سعر الموز المستورد إلى 40 جنيهًا.

- سعر التفاح المستورد: كما وصل سعر التفاح المستورد الأخضر إلى 70 جنيهًا.

- التفاح الأحمر: وصل سعره إلى نحو 30 جنيهًا.

- التفاح البلدي: يتراوح سعره بين 12 و15 جنيهًا.

- العنب الأسود: وصل سعره إلى 18 جنيهًا.

- سعر المانجو: يصل سعر المانجو إلى 30 جنيهًا.

- سعر البطيخ الأصفر: وصل سعر البطيخ الأصفر إلى 15 جنيهًا.

- سعر الكريز: وصل سعر الكريز إلى 35 جنيهًا للكيلو.

- سعر حبة جوز الهند: بلغ سعر حبة جوز الهند 25 جنيهًا.

- سعر حبة الأناناس: وصل سعر حبة الأناناس إلى نحو 35 جنيهًا.