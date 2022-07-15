أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 15-7-2022 في الأسواق المصرية

ما زالت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، تشهد استقرارًا بكل أنواع الفاكهة الصيفية المختلفة وذلك داخل الأسواق المحلية وأسواق البيع بالجملة، كسوق الجملة بالعبور أو داخل أسواق مدينة 6 أكتوبر، إذ يرجع سبب استقرار الأسعار إلى توافر كميات ضخمة من إنتاج الفاكهة الصيفية هذا الموسم التي أصبحت منتشرة بكميات كبيرة في جميع الأسواق بكل المحافظات.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الفاكهة داخل الأسواق المحلية داخل مصر اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 في المحلات التجارية وسوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

بلغ اليوم الجمعة سعر الموز المستورد 40 جنيهًا، في حين بلغ سعر التفاح المستورد الأخضر 70 جنيهًا، والتفاح الأحمر نحو 30 جنيهًا، والتفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا، كما بلغ سعر العنب أسود 18 جنيهًا، بينما جاء متوسط سعر المانجو 30 جنيهًا، و15 جنيهًا جاء سعر كيلو البطيخ الأصفر، وبلغ سعر الكريز 35 جنيهًا للكيلو، وسعر حبة جوز الهند 25 جنيهًا، وحبة الأناناس نحو 35 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وبخصوص أسعار بيع الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فقد سجل نوع البرقوق من الهوليو بين 18 و22 جنيهًا، والياباني من 10 إلى 17 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 12 جنيهًا، والإنجليزي بين 6 و9 جنيهات، ووصل سعر التفاح الأمريكي والإيطالي بين 18 و20 جنيهًا، بينما المصري بين 4 و6 جنيهات، وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 6 و12 كيلو، بين 16 و30 جنيهًا.

وتراوح سعر العنب البناتي بين 5 و6.5 جنيه، والأحمر بين 5 و6.5 جنيه، والأسود بين 8 و12 جنيهًا، وتراوح سعر المانجو بين 15 و25 جنيهًا، واستقر سعر التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا.