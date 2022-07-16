العاهل الأردني: لا استقرار في المنطقة دون حل يضمن وجود دولة فلسطينية

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن اليوم منطقتنا والعالم يواجهان تحديات عديدة من تداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وانعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الطاقة والصراعات المستمرة، التي يعاني منها الإقليم، لذا لا بد لنا من النظر في فرص التعاون والعمل معا من خلال السعي للتكامل الإقليمي في مجال الطاقة والمياه والأمن الغذائي والنقل.

وأضاف الملك عبدالله الثاني، خلال كلمته في انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة الرئيس السيسي، أن الأردن يحرص على ترجمة الفرص إلى شراكات حقيقية في المنطقة، لافتا إلى أن السبيل للتقدم هو العمل التشاركي.

الملك عبدالله: يجب الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وأكد العاهل الأردني، أهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل يضمن وجود دولة فلسطينية مستقلة.

ولفت أن الأردن ما زال يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري ويقدم لهم كل الخدمات، كما توجد مخاطر أمنية متعددة في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة التي باتت خطرا يداهم المنطقة بأكملها.