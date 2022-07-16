بن سلمان: نأمل أن تؤسس قمة جدة عهدا جديدا من التعاون المشترك
كتب:
شريف سليمان
01:10 م | السبت 16 يوليو 2022
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إنَّ المنطقة والعالم يواجه تحديات مصيرية كبرى تستدعي مواجهتها بتكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ وميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها واحترام استقلالها وسلامة أراضيها.
العالم يواجه تحديات مصيرية كبرى تستدعي مواجهتها بتكثيف التعاون المشترك
وأضاف بن سلمان خلال كلمته في قمة جدة: «نأمل أن تؤسس القمة عهدا جديدا من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا وأمريكا لخدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية».