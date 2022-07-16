رئيس التحرير

محمود مسلم

بن سلمان: نأمل أن تؤسس قمة جدة عهدا جديدا من التعاون المشترك

كتب:

شريف سليمان
01:10 م | السبت 16 يوليو 2022
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إنَّ المنطقة والعالم يواجه تحديات مصيرية كبرى تستدعي مواجهتها بتكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ وميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها واحترام استقلالها وسلامة أراضيها.

العالم يواجه تحديات مصيرية كبرى تستدعي مواجهتها بتكثيف التعاون المشترك

وأضاف بن سلمان خلال كلمته في قمة جدة: «نأمل أن تؤسس القمة عهدا جديدا من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا وأمريكا لخدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية».

اقرأ المزيد:

«بث مباشر».. الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة

زيارة محمد بن سلمان لمصر.. تبدأ من مطار القاهرة ثم تنتقل لعقد مباحثات في الاتحادية

محمد بن سلمان يغادر إلى مصر بتوجيه من خادم الحرمين

الملك سلمان يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

بايدن ومحمد بن سلمان يعقدان مباحثات ثنائية في قصر السلام بجدة

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبدالعزيز

بن سلمان يستقبل الكاظمي وأمير قطر ضيف شرف افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط
بقلم شريف سليمان