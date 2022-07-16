بايدن في قمة جدة: لأول مرة رئيس أمريكي يزور المنطقة دون جنود أمريكيين

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر للمملكة العربية السعودية على دعوته لهذه المنطقة المهمة، قائلًا إنَّه طرأت أشياء كثيرة في المنطقة منذ زيارته عندما كان نائبًا للولايات المتحدة سواء على المسرح العالمي ومنطقة الشرق الأوسط.

بايدن: إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، وحقبة نهاية الحروب في المنطقة تتحقق، ولدينا العزيمة لمواجهة التهديد الإرهابي في كل مكان، متابعًا أنَّه «لأول مرة يزور رئيس أمريكي هذه المنطقة من دون أن يكون فيها جنود أمريكيون».