شهادات يحق لها التقدم لتنسيق الجامعات الأهلية.. تعرف عليها

تستمر الجامعات الأهلية في تلقي الطلبات للالتحاق بالدراسة في برامجها المختلفة للعام الجامعي 2022 من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي، أبرز الشهادات التي يحق لها التقدم للجامعات الأهلية، وفق ما أعلنته تلك الجامعات عبر مواقعها الإلكترونية.

أبرز الجامعات الأهلية

جامعة الملك سلمان

جامعة العلمين الدولية

جامعة المنصورة الجديدة

جامعة الجلالة

شهادات يحق لها التقدم للجامعات الأهلية

1- الطلاب المصريون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها في عام 2021.

2- الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة في العام السابق 2020 / 2021.

3- كما يحق للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة:

التعليم الأزهري

شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل

الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها

الشهادات العربية طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

4- الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

نظام اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية الأربع

تنقسم اختبارات القبول في تلك الجامعات الأهلية المذكورة إلى جزأين رئيسيين:

الاختبار الأول:

يتم في ذلك الاختبار اختيار تخصص للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، كما يتم اختبار معرفي إلكتروني مُخصص لجميع المتقدمين للالتحاق بتلك الجامعات لقياس قدراتهم المعرفية في المواد الدراسية التي درسها على مدار سنوات دراساته السابقة والمُتعلقة بالبرنامج الدراسي المُتقدم له، وتمثل نتيجة الاختبار المعرفي 25% من المجموع الاعتباري الذي يرشح على أساسة الطالب.

الاختبار الثاني:

يتكون الاختبار الثاني للمتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية من عدة اختبارات دولية بغرض قياس المهارات العقلية والتفكير النقدي للطالب، بالإضافة إلى مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم، وبناء العلاقات السببية، ويمثل ذلك 5% من المجموع الاعتباري للطالب المتقدم.