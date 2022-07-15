تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. اعرف ضوابط تحديد الحد الأدنى للكليات

تنسيق الجامعات الأهلية 2023، يتم تحديده وفق مجموعة من الضوابط الأساسية أهمها هي الأعداد المطلوبة للقبول بكل كلية في الجامعة سواء جامعة الجلالة أو العلمين أو الملك سلمان أو المنصورة، ويتم ذلك بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة وأداء اختبارات القبول المقررة لذلك، والتي تبدأ جولتها الثانية يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023، يشترط اجتياز الطالب لاختبارات القبول التي أعلنت تفاصيلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكدت أن اختبارات القبول الخاصة بطلاب الثانوية العامة تعقد بعد الانتهاء من امتحانات شهادة الثانوية العامة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 يوليو، وسيتم الإعلان عن موعد كل اختبار في حينه.

تفاصيل جديدة في تنسيق الجامعات الأهلية 2023

الجامعات الأهلية تهدف الى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة من خلال تقديم تعليم عالي يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً.

وبشأن تنسيق الجامعات الأهلية 2023، شددت الجامعات على ضرورة اجتياز اختبارات القبول والتقديم لها من موقعها الإلكتروني الرسمي للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات مصرية وعربية وأجنبية.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعات، أن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 يقبل الحاصلين على الدبلومات الفنية والدبلومات الفنية المتقدمة والدبلومات المتوسطة في بعض البرامج الجامعات طبقا لقواعد قبول حاملي الدبلومات بالجامعات المصرية.

يجب أن يقوم الطالب بنفسه وتحت إشراف ولي أمره بإدخال البيانات

ونوهت إلى أن الطلاب العرب والأجانب من غير المصريين يمكنهم التقدم مباشرة للجامعات الأهلية أو عبر بوابة الطلبة الوافدين، مشددة على ضرورة التأكد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب وأن كل البيانات التي ستدخلها هي بيانات حقيقة وسليمة ويجب أن يقوم الطالب بنفسه وتحت إشراف ولي أمره بإدخال البيانات واختيار الرغبات وينصح بشدة بعدم اللجوء لمكاتب خارجية.