ديانا حداد تعود إلى «إنستجرام».. وتحير جمهورها بمقطع فيديو غامض

عادت الفنانة اللبنانية ديانا حداد إلى النشر على حسابها على «إنستجرام» مرة أخرى، وذلك بعد أن حذفت جميع صورها من حسابها الذي يتابعها عليه أكثر من 8 ملايين شخص، ونشرت فيديو قصير بالأبيض والأسود تظهر خلاله وهي مرتدية فستان وعقد من الألماس، ولكنها لم تكشف أي تفاصيل.

وأبدى الجمهور عن سعادته بعودة ديانا حداد مرة أخرى إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتوالت التعليقات على الفيديو الذي لا تتعدى مدته الـ4 ثواني، وحصد تفاعلًا كبيرًا من محبيها، حيث علق أحد المتابعين: «الله يحفظك وتكوني بألف خير.. حمدالله على السلامة نورتي»، وقالت متابعة: «حمدالله على السلامة يا ديونة، نورتي الدنيا كلها يا برنسيستنا الجميلة الساحرة، والله طلتك أحلى هدية»، وأضاف ثالث: «أخيرا نورتي السوشيال ميديا اشتقنالك».

الجمهور بعد عودة ديانا حداد لـ«سوشيال ميديا»: «اشتقنالك»

بينما توقع عدد من المتابعين أن يكون مقطع الفيديو برومو دعائي لعمل غنائي جديد، فقال أحد المتابعين: «توقعي كليب من الألبوم الجديد».

وكانت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حذفت جميع الصور ومقاطع الفيديو من حسابها على «إنستجرام» بشكل مفاجئ، بداية شهر يوليو الجاري، وصاحب ذلك انتشار شائعات حول اعتزالها، خاصة بعد تداول صورها بالحجاب أمام الكعبة المشرفة، خلال أداء مناسك العمرة.

ديانا حداد عن حذف صورها: «بريك لنفسي بعيدا عن السوشيال ميديا»

ومن جانبها، نفت «حداد» ما تردد حول اعتزالها في مداخلة مع برنامج «ET بالعربي»، قائلة إنها لم تعتزل ولكنها تعيش مرحلة جديدة من حياتها، وقررت أن تحصل على استراحة من منصات التواصل الاجتماعي: «أعيش مرحلة جديدة في حياتي كلها سلام وهدوء، وأخذت بريك لنفسي بعيدا عن السوشيال ميديا»، متابعة: «أنا بخير، وأعمل على شغل جديد ورؤية جديدة ومتشوقة لكم كتير».