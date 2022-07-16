ملك البحرين: التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول من أخطر التحديات

هنأ الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية على النجاح المتميز لموسم الحج هذا العام، معربًا عن خالص الشكر والامتنان على دعوته لهذه القمة.

منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات بالغة الخطورة

وأضاف ملك البحرين خلال كلمته في قمة جدة، أنَّ القمة تمثل فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الاستراتيجية بين دولنا العربية وأمريكا بقيادة جو بايدن، مشددًا على أنَّ منطقة الشرق الأوسط ذات المكانة الاستراتيجية الدولية تواجه تحديات بالغة الخطورة وهو ما يتطلب منا تفكيرًا متزنًا وعميقًا لكيفية الخروج منها بالإضافة إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

يجب الخروج بتسوية تضمن خلق الفرص الاقتصادية والمستدامة للفلسطينيين

وتابع حمد بن عيسى، أنَّه يجب الخروج بتسوية تضمن خلق الفرص الاقتصادية والمستدامة للفلسطينيين ومشاركته الفعلية في تنمية شاملة الأبعاد، بالإضافة إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة اليمنية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي لليمنيين.

وشدد على أنَّ التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول من ضمن أخطر التحديات القائمة إذ يخل بالمبادئ والحقوق المكفولة بالقوانين الدولية، وآن الآوان لتوحيد الجهود ووقف مثل هذه التدخلات احترامًا لسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي، علاوة على مواصلة الجهود المشتركة.

وأوضح أنَّ الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يستدعي التعاون والتضامن والعمل المشترك الفاعل تلبية لتطلعات شعوبنا نحو السلام والنماء، مؤكّدًا أهمية استمرارية عمل القوات البحرية المشتركة وتأمين الدعم للجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة العالمية بما في ذلك، زيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير.