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ولي العهد السعودي يستقبل ملك البحرين للمشاركة في قمة جدة

كتب:

سحر المكاوى
11:03 ص | السبت 16 يوليو 2022
السعودية

السعودية

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في مطار جدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

ووصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، إلى مطار جدة؛ للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

قمة جدة تتناول ملفات الأمن

وتتناول القمة التي تأتي بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ملفات الأمن وتحدياته ومجالات التنمية والازدهار.

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بقلم سحر المكاوى