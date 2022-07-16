«الصناعات الغذائية» تحذر الرياضيين من الإفراط في المكملات

قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية، إن تناول المكملات الغذائية شيء أساسي ومهم جدًا للرياضيين وللمواطنين بشكل عام لما تحتويه من فوائد غذائية تعوض ما يحتاجه الجسم من فيتامينات قد لا يتناولها في غذائه اليومي، لكنه حذّر في الوقت نفسه من الإفراط في تناول المكملات الغذائية خاصة للرياضيين.

وأوضح أنور أنّ المكملات الغذائية عبارة عن منتجات يتم تناولها لتعويض الجسم عن العناصر الغذائية التي لا يحصل عليها من خلال الطعام مثل الفيتامينات والمعادن والألياف والأحماض الأمينية والدهنية، مشددًا على أنه يجب عدم تناولها إلا بعد استشارة الطبيب.

استخدام المكملات الغذائية

وأشار إلى أن الشخص الرياضي يحتاج إلى كميات كبيرة من البروتين، والتي يصعب الحصول عليها من الطعام، لذا يفضل للاعب كمال الأجسام استخدام المكملات الغذائية، لكن هناك أنواعًا معينة من المكملات لا يُنصح استخدامها للمبتدئين في الرياضة لبناء عضلاتهم، لأنهم لا يحتاجونها وهم يتدربون على أوزان خفيفة في البداية.

وأضاف أن توجه اهتمام الشباب ببناء أجسادهم إيجابي، وهذا يأتى بتناول الأغذية الصحية عمومًا وتناول المكملات الغذائية خصوصًا، حيث إنها تحتوى على دعم وفائدة صحية لهذه الفئة العمرية.

ونوه أنور بأن المكملات الغذائية لها دور كبير في بناء الأجسام وتحسين التمارين والأداء الرياضي، خاصة أنها تحسن القوة أو التحمل، وتزيد من كفاءة التمرين، وتحقق هدف الأداء بسرعة أكبر وتزيد من تحمل التدريب المكثف وتوليد الطاقة لتهيئة الجسم لممارسة الرياضة، وتقليل فرص الإصابة أثناء التدريب.

تحذير من الإفراط في تناول المكملات

وأشار إلى تقرير المعهد القومي الأمريكي للصحة، الذي صدر في شهر يونيو 2022، والذي أكد أن المكملات الغذائية تحسن التمارين والأداء الرياضي في أشكال متنوعة، بما في ذلك الأقراص والكبسولات والسوائل والبودريات وقطع الشيكولاتة وغيرها والتي تحتوي العديد من المكونات بتركيبات وكميات متنوعة، ومن بين المكونات الأكثر شيوعًا الأحماض الأمينية والبروتينات والكرياتين والكافيين.

وحذر من الإفراط في تناولها دون إشراف طبي أو مدرب ذي خبرة وكفاءة؛ لتفادي حدوث مشكلات صحية خطيرة، والتي قد يصل بعضها إلى الموت نتيجة لعدم الالتزام بالجرعات الموصي بها، وكذلك عدم تناول أي مكملات غذائية مجهولة المصدر أو تباع خارج نطاق التجارة الرسمية.