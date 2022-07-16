لينك تقديم مدرسة الضبعة النووية 2022.. اعرف شروط امتحان القبول

أتاحت وزارة التربية والتعليم لينك تقديم مدرسة الضبعة النووية 2022 بداية من اليوم السبت الموافق 16 يوليو الجاري حتى يوم 19 من ذات الشهر، موضحة أن المدرسة تقبل البنين فقط من مختلف محافظات الجمهورية، ويخضع المتقدم لامتحان للقبول لذلك يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه النوعية من المدارس الاستعداد بشكل جيد.

لينك تقديم مدرسة الضبعة النووية 2022

لينك تقديم مدرسة الضبعة النووية 2022، يشترط على الطالب أن يكون مصري الجنسية وألا تزيد السن في أول أكتوبر 2022 على 18 سنة، والحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «عام وأزهري» دور أول 2022 بمجموع لا يقل عن 260 درجة لجميع المحافظات وألا تقل درجات الطالب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.

خطوات التقديم لمدرسة الضبعة النووية 2022

- يدخل الطالب على رابط بوابة مركز المعلومات.

- يضغط على لينك تقديم مدرسة الضبعة النووية 2022.

- يختار الطالب اسم المديرية التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

- يكتب رقم الجلوس.

- يضغط على زر «تسجيل دخول».

قبول الطلاب بمدرسة الضبعة النووية

وأكدت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، أنه بناءً على القرار الوزاري رقم 7 بتاريخ 10 يناير 2019 بشأن إنشاء المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية نظام السنوات الخمس التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح المادة الثامنة بسداد الطلاب مبلغ 3000 جنيه سنويًا مقابل الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنوياً.

الحد الأدنى لتنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022

وأضافت أنه يسمح بالتقدم للطلاب المصريين الناجحين فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي؛ شرط أن يكون المجموع 260 درجة وألا تقل درجاته في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.