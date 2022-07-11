شروط التقديم في مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بعد الشهادة الإعدادية

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أعلنت التربية والتعليم، خطوات وشروط الالتحاق بها، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2022 - 2023، حيث أوضحت أنّ التقديم متاح حتى يوم الأربعاء 20 يوليو 2022.

وأضافت وزارة التربية والتعليم على الموقع الرسمي، أنّ مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، شريكة مع أكاديمية السويدي الفنية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أبوك برودكشن بي في، والدراسة بها على مدار 3 سنوات.

شروط التقديم بمدرسة ظهر لـ التكنولوجيا التطبيقية»

وتابعت وزارة التربية والتعليم التقدم بمدرسة ظهر لـ التكنولوجيا التطبيقية، تتمثل فيما يلي:

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يتاح التقديم للمدرسة للبنين والبنات من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشريك الصناعي والكشف الطبي.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

مميزات مدرسة ظهر لـ التكنولوجيا التطبيقية

- يحصل خريج مدرسة ظهر على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- أن يكون لدى الخريج فرصة لتعيين الطلاب المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

- توفير الزي المدرسي.

المنهج الدراسي بمدرسة ظهر لـ التكنولوجيا التطبيقية

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي

تخصصات مدرسة ظهر لـ التكنولوجيا التطبيقية

- نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات.

- تشغيل وصيانة معدات الطاقة.

- الصيانة الكهربائية.