رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2022.. اعرف الخطوات وإجراءات الامتحان

كشفت وزارة التربية والتعليم عن رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2022، موضحة أن التقديم متاح الآن ويستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط التقديم واستيفاء الشروط المطلوبة وقراءة التعليمات الخاصة بالتقديم جيدًا.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2022 يمكن الدخول عليه من خلال بوابة مركز المعلومات، مؤكدة أنه يُسمح للتقدم للطلاب المصريين الناجحين في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس العام على أن يكون مجموع الحاصلين على الشهادة الإعدادية لا يقل عن 260 درجة وألا تقل درجات الطالب في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية عن 95%.

خطوات التقديم لمدرسة الضبعة النووية 2022

- الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات.

- الدخول على رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2022.

- اختيار اسم المديرية التي حصلت منها على الشهادة الإعدادية.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

إجراءات التقدم للامتحان

- يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يتم فتح باب التقدم إلكترونيًا بداية من يوم السبت الموافق 16 يوليو الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 من نفس الشهر ولن يتم قبول طلبات التقدم بعد هذا التاريخ.

- ينهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع توقيع ولي الأمر عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

- لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- إيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النوويعة على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات.

- تتسلم المديريات التعليمية أوراق التقديم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.