بروتوكول علاج كورونا من وزارة الصحة في مصر.. تعرف على التفاصيل

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا مجددا، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن هناك ارتفاع في إصابات كورونا وصلت إلى 7% على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت الوزارة إنه على المواطنين ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والحصول على لقاح كورونا من المراكز المخصصة لذلك.

بروتوكول علاج كورونا من وزارة الصحة في مصر

وتزامنا مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، ينشر «الوطن» البروتكول العلاجي لفيروس كورونا، والذي قسم الحالات إلى «خفيفة ومتوسطة وشديدة»، وجاء على النحو التالي، وفقا للبروتوكول الرسمي لوزارة الصحة:

- الحالات الخفيفة تأخذ هيدروكسي كلوركين 400 ملجم مرتين في اليوم الأول من العلاج، وبعد ذلك تأخذ 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام فقط، أو يمكن إعطاء عقار «إيفرمكتين 6 ملجم» 36 ملجم في اليوم الأول، والثالث، والسادس، أو عقار آخر وهو «فافيبيرافير» 1600 مرتين يوميا في اليوم الأول، ثم 600 ملجم مرتين بشكل يومي إلى جانب الفيتامينات.

- وفيما يتعلق بالحالات المتوسطة تأخذ نوعين من الأدوية معا وهم «هيدروكسي كلوروكين + إيفرمكتين»، أو «فافيبيرافير + إيفرمكتين»، وكذلك دواء ريمديسفير للحالات ذات معدل الخطورة المرتفع وهذا العقار يساهم في رفع معدلات الشفاء في الأيام الأولى من الإصابة.

- وعن الحالات الشديدة، شدد البروتوكول على أن الحالات الشديدة يتم تحويلها إلى المستشفى للحجز على أسرة العلاح لتلقي العلاج المناسب للحالة والأعراض الشديدة التي تواجه المصاب بفيروس كورونا.

بروتوكول علاج كورونا

ووفقا للبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا هناك أدوية أخرى يمكن أن يتم الحصول عليها كدواء «توسيليزوماب» وهو علاج التهاب المفاصل الروماتويد، وشددت وزارة الصحة على أن البروتوكول العلاجي يتم الحصول عليه من خلال الطبيب المشرف على الحالة ولا يجب أن يأخذ مصاب الفيروس والبروتوكول العلاجي دون الرجوع للطبيب أو الحصول على جرعات من تلقاء نفسه حتى لا تأتى بنتائج عكسية.