بعد ارتفاع الإصابات.. «الصحة» توضح خطوات العزل المنزلي لمصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وجود ارتفاع في إصابات فيروس كورونا في مصر، وقالت في بيان رسمي لها إن هناك زيادة في إصابات كورونا وصلت إلى 7%، وعلى المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته التس تظهر من وقت إلى آخر، ودعت الوزارة، المواطنين إلى ضرورة الذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا للحصول على اللقاح والحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

ونشرت وزارة الصحة والسكان منذ قليل، تقريرًا عن خطوات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات مجددًا بعد استقرار الوضع الوبائي لمدة شهرين متتالين، وقالت الوزارة إن هناك عدة خطوات لابد من اتباعها لعزل مصابي كورونا في المنزل، وهي كما يلي:

خطوات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا

- يجب أن يكون الشخص المعزول في غرفة منفصلة، ويفضل أن تكون لها حمام خاص.

- إذا لم يوجد حمام خاص بغرفة الشخص المصاب بفيروس كورونا، فلابد من ارتداء الكمامات عند الخروج من الغرفة أو عند دخول شخص آخر.

- يمكن خلع الكمامة داخل الغرفة وارتدائها عند دخول شخص آخر.

- يجب تغيير كمامة المريض كل يوم أو عندما تصبح رطبة.

- الحفاظ على مسافة متر عند دخول شخص آخر إلى الغرفة.

- لابد من غسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الشخص المعزول.

- يفضل أن يقدم شخص واحد سليم غير مسن للمريض الأكل والعلاج.

الخط الساخن لوزارة الصحة 105

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، واستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة المتعلقة بالفيروس، لافتة إلى استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.