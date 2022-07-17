حظك اليوم برج الثور الأحد 17-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور لديه شخصية صبورة، يستطيع الانتظار لفترات طويلة من الزمن، ما يؤهله للقدرة على المثابرة لتحقيق أحلامه، كما أنه يسعى للاستقرار في حياته العلمية والعملية والشخصية أيضا، ولا يحب التنقل من مكان لآخر أو الشعور بالتهديد على حياته تلك، ويسعى دائما للتقرب من الأصدقاء المحببين لقلبه، ويحرص على قضاء وقته معهم.

ويتميز مولود برج الثور أيضا بأنه لا يقبل الإهانة على الإطلاق، كما أنه لديه شخصية حساسة كثيرا، الأمر الذي يجعله يبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به بشكل يومي، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمال وقد يقف بجانبك أحد المخلصين وتشعر بالامتنان له.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تجد اليوم أن الأحباب والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

عيوب برج الثور

ومن أبرز عيوب مولود برج الثور أنه لديه شخصية عنيدة بشكل كبير، ولا يحب أن يتحكم به أحد الأشخاص، الأمر الذي يعرضه للوقوع في بعض المشكلات مع شريك الحياة، كما أنه من الممكن أن تصبح العلاقة متوترة.