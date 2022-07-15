حظك اليوم برج الثور الجمعة 15-7-2022 مهنيا وعاطفيا

وجهت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، عددا من النصائح والإرشادات، لمولود برج الثور، ضمن توقعات الأبراج الفلكية اليوم الجمعة، وذلك على الصعيدين المهني والعاطفي، مؤكدة على ضرورة التحلي بالصبر والحكمة والهدوء في تحليل الأمور المحيطة به، أو قبل إعلان أي قرار من جانبه، نظرا لأن القمر موجود داخل برجه ولكن في وضع معاكس.

كما تنصح الأفلاك، مواليد الثور، اليوم بضرورة إعادة ترتيب أولوياته على الصعيدين الاجتماعي والمهني، وأن يركز قبل اتخاذ أي قرار، كي لا يقع في أخطاء.

أما فيما يتعلق بتوقعات حظك اليوم، على الصعيد العاطفي، فأن مولود برج الثور، مازال يتعرض لعددا من الضغوط العاطفية والعائلية، التي تؤثر بشدة على تصرفات اليوم مولود برج الثور.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وأكدت «فؤاد»، اليوم الجمعة، أن القمر المكتمل في وضع معاكس داخل محور البرج، لهذا عليه التأني في قرارته، كما عليه التركيز وتحديد أولوياته طبقا لضرورتها، كما يجب أن يحرص على ألا يفقد تركيزه كي لا يقع في أخطاء تؤثر عليه اليوم، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

كما كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، بخصوص توقعات حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني، حيث يتعرض للكثير من الضغوط النفسية داخل العمل، لهذا يجب عليه أن يكون مستعدا لمواجهة هذه التحديات والمستجدات بمنتهى المرونة، ولا يتسرع في اتخاذ قراراته إلا بعد التحليل والدراسة بشكل واضح.