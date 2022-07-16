بدء تشغيل العيادات الخارجية والطوارئ بمستشفى براني في مطروح

بدأ مستشفى سيدي براني المركزي في محافظة مطروح، اليوم السبت، أول تشغيل للعيادات الخارجية بأقسامها المختلفة، وتشغيل قسم الاستقبال والطوارئ على مدار 24 ساعة، لاستقبال جميع الإصابات والحوادث على الطرق، وجميع الحالات الحرجة، بعد الانتهاء من تشغيل المستشفى الجديد، تحت إشراف الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

تشغيل العيادات الخارجية

وانطلق العمل في العيادات الخارجية بمستشفى سيدي براني المركزي، اليوم السبت، بحسب الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، وجرى فتح وتشغيل عيادة الأطفال، وعيادة النساء والتوليد، وعيادة الجراحة العامة، وعيادة الباطنة، كما جرى تشغيل كامل للاستقبال والطوارئ على مدار الساعة، لخدمة أهالي مركز ومدينة سيدي براني والقرى والنجوع التابعة لها والمسافرين على طريق «براني - السلوم»، والقادمين من ليبيا.

إنشاءات وأجهزة جديدة

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مستشفى براني شهد إنشاء عدد من المباني جديدة به، بعد هدم المباني القديمة، وإقامة منشآت حديثة، تتناسب مع الإحلال والتجديد، وطبقاً لخطة الوزراة في تطوير المستشفيات، والانتهاء من الإنشاءات والتشطيبات وفرش المستشفى بالأسرة، وتجهيزه على أعلى مستوى، ومده بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمترددين عليها، حتى أصبحت صرحاً طبياً كبيراً وهاماً، بجانب مستشفى السلوم، لخدمة المنطقة الغربية، وجرى تشغيل المستشفى بشكل تجريبى خلال الفترة الأخيرة، لحين افتتاحه بشكل رسمي، ويقدم المستشفى حالياً الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنون.

وذكر أن وزارة الصحة دعمت العديد من المستشفيات في محافظة مطروح بأجهزة طبية، ومنها مستشفى مطروح العام، ومستشفى رأس الحكمة، ومستشفى الحمام، ومستشفى العلمين، ويجري دعم جميع المستشفيات تزامناً مع موسم الصيف، ورفع مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات بالساحل ومطروح.