وصول الأجهزة الطبية إلى مستشفى سيدي براني الجديدة (صور)

أعلن نائب مطروح جمال الشورى عضو مجلس النواب، عن وصول معدات طبية وأثاث إلى مستشفى سيدي براني المركزي الجديدة، لخدمة أهالي المنطقة وقطاع غرب، على أن يتم خلال الأسبوع الجاري شحن أجهزة ومعدات طبية أخرى من مخازن وزارة الصحة والسكان، لاستكمال جميع احتياجات المبانى الجديدة وفرش المستشفى بالكامل، عقب الانتهاء من جميع الإنشاءات بها والتشطيبات.

أجهزة مستشفى براني

وقال الشورى، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صدق على إرسال سيارة تريلا لشحن الأجهزة والمعدات بالتنسيق مع الدكتور محمد حسنين رئيس الطب العلاجي بالوزارة، لاهتمامه بقطاع الصحة في مطروح، واستجابته لجميع الطلبات التي تخدم أبناء المحافظة.

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نقل المعدات والأجهزة

تحمل نائب مطروح، تكاليف نقل العديد من الأجهزة والأثاث على حسابه الشخصي، كمساعدة مع المحافظة ووزارة الصحة، كما أنه يتابع مع الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، لتسهيل نقل جميع المعدات والأجهزة الطبية لمستشفى سيدي براني.

وتم إزالة جميع المباني القديمة بالمستشفى، ونفذت وزارة الصحة إنشاءات جديدة من مباني وعيادات الكشف وسكن للأطباء والتمريض والعاملين، وفتح جميع الأقسام وإعادة تشغيل المستشفى حاليا بشكل تجريبي، مع تجهيزها ودعمها بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين من أهالي قطاع غرب مرسى مطروح والقرى والنجوع المجاورة، مثل: شماس، أبو سطيل، العزيزية، أبو مزهود، بالإضافة إلى التجمعات السكنية بالمجتمعات المحلية بالمنطقة.