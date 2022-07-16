تقرير أممي يشيد باستعداد مصر لقمة المناخ وإجراءات مكافحة كورونا

كشف التقرير الأممي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية عن أهمية القمم العالمية التي تقام في مجالات التحول للأخضر والتنمية المستدامة ومواجهة آثار التغيرات المناخية وفائدتها في دراسة تحديات تغير المناخ ­وتدهور البيئة وتقديم حلول ملموسة، مشيرًا إلى أهمية إقامة مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف حول تغير المناخ، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

تحركات مصر لمواجهة كورونا

وأشاد التقرير بتحركات مصر ودول المنطقة العربية في مواجهة جائحة كورونا والاستجابة السريعة لتحديات الجائحة، وتوسيع نطاق جهود التوعية المجتمعية، والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على الفئات الأكثر تهميشًا وضعفًا، وإطلاق العنان لتوظيف قوى المتطوعين في الخطوط الأمامية لتدعيم أنظمة الخدمات الصحية والاجتماعية المنهكة.

وأشار التقرير إلى أن عددًا من الحكومات في المنطقة لجأت للتحول الرقمي لتقديم خدمات الاستجابة للجائحة، باستخدام تقنيات مبتكرة في مجالات مثل التسليم السريع للتحويلات النقدية للحماية الاجتماعية، والتطبيب عن بُعد، وضمان استمرارية خدمات الإدارة العامة الأساسية، وتأمين الاستمرارية التعليمية من خلال حلول التعلم البديلة عبر الإنترنت، وتسهيل العمل عن بُعد، وضمان الوصول الشامل لخدمات التطعيم.

وأكد التقرير أن التعافي السليم من تأثير الجائحة في المنطقة سيتطلب جهودًا متضافرة لحماية الضعفاء، وتمكين المواطنين، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان سيادة القانون.

مواجهة أزمة الغذاء العالمي

وأكد تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2022 أن تعافي ما بعد كوفيد يوفر فرصة للبلدان لتقييم وتعزيز القدرات، وإجراء تغييرات هيكلية لمنع الصدمات الناشئة والتعامل معها، بما في ذلك أزمة الغذاء العالمية التي تلوح في الأفق، وتناقص الموارد الدولية لتمويل التنمية، وكلاهما يتعلق بآثار الحرب الحالية على أوكرانيا، وكذلك الصدمات والكوارث المستقبلية.