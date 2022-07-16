«متحدث الصحة» يكشف رسميا أعراض فيروس كورونا المنتشرة حاليا

حسم الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجدل حول أعراض فيروس كورونا المنتشرة في التوقيت الحالي، وقال في تقرير رسمي له منذ قليل، إنه وفقًا لبيانات تطبيق «zoe» الذي يُستخدم لتتبع أعراض فيروس كورونا في المملكة المتحدة ويعتمد على إبلاغ الأشخاص عن أعراضهم بأنفسهم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

وكانت الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية كالتالي:

أعراض فيروس كورونا المنتشرة حاليا

- التهاب بالحلق بنسبة تصل إلى 85%.

- الصداع بنسبة تصل إلى 49%.

- انسداد الأنف بنسبة تصل إلى 40%.

- السعال بدون بلغم بنسبة تصل إلى 40%.

- سيلان الأنف بنسبة تصل إلى 40%.

- السعال مع البلغم بنسبة تصل إلى 37%.

- صوت أجش بنسبة تصل إلى 35%.

- العطس بنسبة تصل إلى 32%.

- الإرهاق بنسبة تصل إلى 27%.

- ألم وأوجاع في العضلات بنسبة تصل إلى 25%.

- صداع خفيف بنسبة تصل إلى 18%.

- تورم غدة الرقبة بنسبة تصل إلى 15%.

- قشعريرية بنسبة تصل إلى 12%.

- ارتفاع درجة الحرارة بنسبة تصل إلى 13%.

- وجع العين بنسبة تصل إلى 14%.

رائحة متغيرة بنسبة تصل إلى 13%.

- وجع الأذن بنسبة تصل إلى 11%.

- فقدان حاسة الشم والتذوق بنسبة تصل إلى 10%.

مراكز تلقي لقاح كورونا

وطالب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من المواطنين ضرورة الحصول على لقاح كورونا من خلال مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن توافر كافة اللقاحات وكذالك الأعراض الجانبية لها.