امتحان قدرات الفنون التطبيقية 2022.. تعرف على الاستعدادات والرسوم والإجراءات

استعدادات مكثفة تجريها الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات لإجراء اختبارات القدرات 2022 وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والتي من بينها الاستعداد لامتحان قدرات الفنون التطبيقية 2022، وهو ما كشفت تفاصيله الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

وأوضحت «قطب» أن أبرز الاستعدادات للكلية تتمثل في التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب أثناء التواجد داخل لجان الامتحانات .

امتحان قدرات الفنون التطبيقية 2022

واضافت أن امتحان قدرات فنون تطبيقية 2022 سيكون داخل الكلية وفي القاعات التي خصصتها وتتسع كل قاعة فيها لأعداد تتراوح من 30 حتى 60 طالب وطالبة، وتم تنفيذ إجراءات عمليات التعقيم و التطهير الدروي للمنشآت الجامعية والإلتزام بكافة الضوابط و المعايير التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي لافتا إلى أنه من المتوقع أن ترجى الاختبارات منتصف الأسبوع المقبل.

اختبارات القدرات 2022

وتابعت عميد الفنون التطبيقية، أن رسوم الاختبارات 450 جنيه لكل طالب وطالبة ويتم دفعها إلكترونيا وذلك في إطار التحول الرقمي الذي شهدته الكلية و استراتيجة جامعة حلوان.

و في السياق ذاته، أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، على الالتزام بذات قواعد اختبارات القدرات العام الماضي ليتم تطبيقها في اختبارات 2022، و التأكيد على ان الاختبارات تكون للكليات التي يشترط الإلتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات ككليات التربية الرياضية والإعلام والتمريض والفنون التطبيقية و الفنون الجميلة و التربية النوعية و الكليات التكنولوجية و التربية الموسيقية.