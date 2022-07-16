كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية، أنَّه من المقرر أن يتمّ الكشف عن تفاصيل اختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022 خلال الأسبوع الجاري، موضحة أنَّه يجرى الآن وضع جداول اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022 والانتهاء من تجهيزاتها من قبل مكتب التنسيق وكذلك الجامعات، التي من المتوقع أن تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أنَّه بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية فإن موعد تنسيق الجامعات للدبلومات الفنية 2022- 2023، ووفقاً للمتبع سنوياً سينطلق بعد الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة 2022 لطلاب الثانوية العامة، بالتزامن مع نهاية تنسيق المرحلة الثالثة.

موعد تنسيق الجامعات للدبلومات الفنية 2022- 2023

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موعد تنسيق الجامعات للدبلومات الفنية 2022- 2023، مؤكدة أنَّ التنسيق ستنطلق أولى أعماله بفتح باب الحجز لتسجيل اختبارات القدرات 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مبينة أنَّه سيتمّ العمل بنفس قواعد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2022، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأشارت المصادر إلى أنَّه سيتمّ الإعلان عن موعد تنسيق الجامعات للدبلومات الفنية 2022- 2023 وذلك مع الخريطة الزمنية لعمل التنسيق، التي سيتمّ الكشف عنها بالنسبة لتنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة 2022 لمختلف المراحل والتي سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة، منوهة إلى أنَّه وفقاً لقواعد التنسيق فسيتم تحديد 75 رغبة لكل طالب من طلاب الشهادات الفنية ليتمّ العمل بها خلال مراحل التنسيق مع التأكيد على تطبيق الإجراءات ضد كورونا، مشيرة إلى أنَّ هناك عدد من الكليات لطلاب الدبلومات كي يتمّ الالتحاق بها يجب اجتياز عدد من اختبارات القدرات وتحقيق الحد الأدنى للمجموع.