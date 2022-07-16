موعد اختبارات القبول بمدرسة الضبعة النووية 2022-2023.. طريقة التقديم والتظلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد اختبارات القبول بمدرسة الضبعة النووية 2022-2023، موضحة أن التقديم للمدرسة يتم إلكترونياً وتقبل المدرسة البنين فقط من مختلف المحافظات، مؤكدة أن هذا الامتحان يعتبر اختبار مسابقة للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن اختبارات القبول الإلكترونية بمدرسة الضبعة النووية 2022-2023 تعقد يومي الأحد 24 يوليو الجاري حتى الاثنين 25 من نفس الشهر.

نظام امتحان مدرسة الضبعة النووية 2022-2023

- يعتبر الامتحان مسابقة للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

- يعقد الامتحان إلكترونياً عبر اللجان الامتحانية المخصصة لهذا الامتحان.

- تعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

- يُعقد الاختبار من دور واحد فقط.

- لا يُسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

- يحق للطالب الذي لم يتم قبوله في الاختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج.

- يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.

- يجري قبول الطلاب بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية طبقاً للأعداد المقرر قبولها سنوياً.

المفاضلة بين الطلاب للقبول بمدرسة الضبعة النووية

- المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار الإلكتروني وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

- اجتياز الطالب لمعيار النجاح في كل مكون من مكونات الاختبار الإلكتروني على حدة وفقاً لمعايير النجاح التي يحددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

- ترتيب الطلاب الناجحين في المرحلة الأولى ترتيباً تنازلياً لاختيار العدد المطلوب للمرحلة الثانية.