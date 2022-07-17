5 أمور تسبب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء.. احذرها لتجنب المساءلة

يعد عداد الكهرباء مسبق الدفع محل اهتمام كبير من الكثير من المواطنين الذين يستخدمون الكهرباء بنظام هذا العداد وليس العداد التقليدي القديم، إذ يهتم العديد منهم بكيفية التعامل معه حتى يتجنبون نفاذ كارت شحن عداد الكهرباء بشكل سريع، الأمر الذي يؤدي إلى تجنب الاقتراب من العداد حتى لا يحدث خطأ يعرض المواطن لدفع غرامة مالية.

ومن أكثر الأشياء التي يتجنبها المواطنون ويحرصون على عدم الاقتراب منها هي لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبق الدفع، فعند إضاءة تلك اللمبة فهذا يدل على أن المستهلك قام بالتلاعب في العداد حتى يتمكن من تقليل استهلاك الكهرباء، ما يعرضه للمساءلة القانونية ودفع غرامة مالية.

تحذيرات من مرفق الكهرباء

ويوجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الكثير من التحذيرات للمواطنين عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حتى يساعدهم على تجنب التعرض لدفع غرامة مالية لأي سبب من الأسباب، كما أوضح الجهاز أن هناك عدة أشياء تتسبب في إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء والتي يجب تجنبها، وتتمثل في الآتي:

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

1- في حالة فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد يتم إضاءة اللمبة.

2- في حالة إذا قام المواطن بعمل وصلة «كوبرى» على العداد لسرقة التيار.

3- في حالة تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- إذا قام المواطن بنقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- في حالة حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.