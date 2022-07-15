عداد الكهرباء الإلكتروني الرقمي.. دقة قراءة عالية واستحالة التلاعب

كشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنواع ومميزات عداد الكهرباء الإلكتروني الرقمي «الديجيتال» والتي صممت لتعمل وفق نظامين متكاملين مع العدادات القديمة العادية أو من دونها.

أنواع العدادات الإلكترونية

وقالت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة إن عداد الكهرباء الإلكتروني‏ Electronic Electricity Meter أو ما يسمى ديجتال وات ميتر ‏Digital Watt Meter ويختصر بالرموز DWM1-DWM2 لافتة إلى أن DWM1 هوعداد إلكتروني رقمي لقياس وحساب استهلاك الطاقة الكهربائية، ويستخدم هذا العداد كبديل للعدادات الكهربائية الميكانيكية وهو مزود بوحدة إظهار رقمية وفتحة لقراءة البيانات بواسطة الجهاز المحمول DWM-5000R الخاص بهذا النظام أما DWM2 هوعداد إلكتروني صمم ليعمل مع العدادات الميكانيكية قيد الاستخدام ليتم قراءة قيم الاستهلاك بشكل إلكتروني ومتوافق مع النظام الإلكتروني الجديد وهذا الجهاز مزود فقط بفتحة لقراءة البيانات المخزنة بواسطة الجهاز المحمول DWM-5000R وهو غير مزود بوحدات إظهار رقمية

يتم معايرة العداد برمجيا وفق المقاييس العالمية

وأشارت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة إلى أن العدادين DWM1 وDWM2 أجهزة الكترونية عالية الدقة ولا يوجد فيها أجزاء قابلة للمعايرة حيث يتم معايرتها برمجياً وفق المقاييس العالمية للمعايرة مما يجعل التلاعب بأجزاء العداد الداخلية أمراً مستحيلاً ويؤمن حماية فائقة للعداد

مميزات العدادات الإلكترونية

وأضافت أنه تم تزويد هذين النظامين بميزات عديدة لكشف وتسجيل حالات التلاعب ضمن العداد وخارجه ودقة قراءه وموثوقية ودرجة أمان عالية، ويسجل قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية مع أجزاء الكيلو وات ساعة إضافة إلى أنه يقوم بتخزين البيانات بشكل مشفر مما يجعل الوصول إلى هذه البيانات أمرا مستحيلا إلا بالطرق المناسبة بجانب أنه محمي ضد كل أنواع حالات التلاعب ويمكن للعداد كشف محاولات التلاعب واستجرار التيار الكهربائي غير المشروع بكل أنواعها.

لا يمكن قراءة العداد إلا من خلال الجهاز المرفق

وكشفت عن أنه لا يمكن قراءة العداد إلا من خلال الجهاز المرفق مع نظام الجباية الإلكتروني الخاص به لافتة إلى أن العداد يعمل ضمن ظروف حرارية تتراوح بين 20 درجة تحت الصفر حتى 70 درجة فوق الصفر .