كيف يستخدم فيسبوك بياناتك في المتاجر الإلكترونية؟

كشف «فيس بوك» عن إتاحة المتاجر للبائعين تخصيص عروضهم بناءً على أنشطة التسوّق لدى المستخدمين مثل نوعية المنتجات التي يتمكن المُستخدِم من عرضها لشرائها، وبذلك يمكن تقديم توصيات أفضل للمنتجات المناسبة له.

«فيسبوك» يستخدم البيانات الخاصة بتفاعلات المستخدمين لعرض إعلانات أكثر ارتباطًا

وأشار التطبيق إلى أنه قد يستخدم فيسبوك أيضًا البيانات الخاصة بتفاعلات المستخدمين في المتاجر لعرض إعلانات أكثر ارتباطًا بتفضيلات المستخدمين على منصات فيسبوك الأخرى، كعرضها على فيسبوك وInstagram، فعندما تستخدم متاجر فيسبوك على واتساب، فإننا نجمع المعلومات ونشاركها مع فيسبوك حول نشاطك فيما يتعلق بالتسوّق مثل نوعية المنتجات التي تشاهدها أو تشتريها.

إذا كنتَ تستعرض تشكيلات لدراجات هوائية في المتاجر فقد ترى مزيدًا من المحتوى

وتابع تطبيق فيس بوك أن تجربة استعراضك للمنتجات وتجارب التسوّق عبر المتاجر قد تتأثر بما تشاهده في المتاجر أو على منتجات فيسبوك الأخرى، فعلى سبيل المثال، إذا كنتَ تستعرض تشكيلات لدراجات هوائية في المتاجر، فقد ترى مزيدًا من المحتوى (بما في ذلك الإعلانات) الخاصة بالدراجات الهوائية على فيسبوك، كما أنك إذا قمت بعملية شراء، فقد يطلب منك فيسبوك والتاجر الذي تشتري منه المزيد من التفاصيل اللازمة لاستكمال عملية الدفع وطلب الشراء.

لا نشارك جهات اتصالك أو معلومات المجموعات المشترك فيها

وأكد فيس بوك أنه يشارك نشاطك في المتاجر، فإننا نتخذ الإجراءات اللازمة للحد من مشاركة المعلومات، ونؤكد أننا لا نشارك جهات اتصالك أو معلومات المجموعات المشترك فيها، وكما هو الحال عند التواصل مع نشاط تجاري عبر واتساب، فإن الأنشطة التجارية للمتاجر التي تراسلها ستتاح لها إمكانية استخدام الرسائل التي تتلقاها لأغراض الدعاية لنفسها، يمكنك دائمًا التواصل مع النشاط التجاري لمعرفة المزيد عن ممارسات الخصوصية المطبقة لديه.