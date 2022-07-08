القبض على شاب ابتز سيدة بالدقهلية بصور لها عبر «فيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لارتكابه واقعة تهديد وابتزاز لإحدى السيدات من محافظة الدقهلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية، بتضررها من إضطلاع مُستخدم حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بإرسال رسائل لحسابها الشخصى بذات الموقع مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور، وتوصلت جهود التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية.

ضبط المتهم في الواقعة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.