محافظ المنيا يستوقف السيارات على كمين «دمشير» للاستفسار عن الأجرة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، عدداً من مواقف السيارات بمراكز العدوة ومغاغة وبني مزار، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، وذلك عقب صدور قرار المحافظ بتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها، بزيادة من 5 إلى 7%.

رافق المحافظ، خلال جولته، أحمد خلف، رئيس مركز العدوة، خالد عبدالرؤوف، رئيس مركز مغاغة، وعماد حسن، رئيس مركز بني مزار، وممثلي إدارة المرور، ومباحث المرور، وأحمد فؤاد، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

إنشاء موقف سيارات أسفل كوبري بني مزار

شملت الجولة، تفقد مواقف سيارات العدوة وخط سير «الشيخ مسعود» و«القايات»، وموقف مغاغة، الذي يضم خطوط سير قرى غرب المركز، بالإضافة إلى خطوط مراكز المنيا والعدوة، وكذلك موقف بني مزار، حيث أجرى المحافظ معاينة لموقع مقترح لإنشاء موقف سيارات أسفل كوبري بني مزار العلوي.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشدد المحافظ على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة، موجهاً الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفى مقدمتها سحب الترخيص، وتحرير الغرامات المالية المقررة، كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وتأكد من وضع التعريفة الجديدة داخل المواقف، وكذلك الملصق على جميع سيارات الأجرة محدد به التعريفة الجديدة.

اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية

ووجه المحافظ رئيس مدينة العدوة بدراسة توفير قطعة أرض لإقامة موقف سيارات لخدمة الأهالي، ولتحقيق السيولة المرورية ومنع تكدس السيارات بالطريق، كما وجه بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، بالإضافة إلى إجراء أعمال النظافة، وتوسعة وتطوير السور الملاصق للطريق.

وخلال الجولة، استوقف محافظ المنيا عدداً من السيارات المحملة بالركاب بكمين «دمشير»، والمتجهة إلى مراكز وقرى شمال المحافظة، بشكل مفاجئ، لسؤال المواطنين عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، كما شدد المحافظ على السائقين أنه في حالة رصد أي سيارة مخالفة للتعريفة الجديدة المقررة، سيتم إلغاء الترخيص، وخط السير على الفور.

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.