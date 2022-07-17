أغرب عادات النجوم: سلمى حايك لا تغسل وجهها.. وفضلات القطط سر نضارة «كيت»

يراهم الجمهور من بعيد كنجوم تضيء سماء الفن، ولكن حياتهم لا تبدو بهذ القدر من الوهج، فكشف عدد كبير من النجوم حول العالم عن عادات غريبة يمارسونها في حياتهم العادية، قد لا يتقبلها الجمهور، ولكن لم يجد بعض الفنانين غضاضة في الاعتراف بها على الملأ.

كشف النجم الأمريكي توم كروز، البالغ من العمر 60 عاما، بسؤاله عن نضارة بشرته، أنه يستخدم «الجيشا اليابانية»، التي تتضمن في مكوناتها فضلات طائر العندليب، ضمن روتين العناية بوجهه، ويصفه بـ«البوتوكس الطبيعي»؛ للحفاظ على بشرته من الشيخوخة، وهو أيضا ما تستخدمه عارضة الأزياء الإنجليزية فيكتوريا بيكهام، وفقا لما نشره موقع «هافينجتون بوست».

فضلات القطط وكريم البواسير.. سر نضارة كيت وساندرا

بينما تلجأ نجمة «Titanic»، كيت وينلست، إلى وضع قناع يتضمن فضلات القطط مرة كل أسبوع، مؤكدة أن هذا القناع هو السر وراء جمالها ونضارة بشرتها خاصة أنها تعادي جراحات التجميل بشدة، وكشفت النجمة الأمريكية ساندرا بلوك عن سرها في عالم التجميل، حيث تستخدم كريم علاج البواسير للتخلص من انتفاخات العيون، قائلة: «لم أكن أدرك أن وضع مرهم البواسير على الوجه أمر مقبول في مجال التجميل، ولكن على ما يبدو يساعد في تقليل الخطوط حول العينين».

براد بيت يرفض استخدام الصابون: ملئ بالسموم

ويرفض براد بيت استخدام الصابون بسبب السموم الموجودة بداخله، على حد تعبيره، وأنه يضم مواد ضارة بالبيئة وتسرع آثار الشيخوخة، ولذلك يعتمد على مزيج تقليدي يحتوي على الليمون وخل التفاح والماء يعتقد أنه أفضل للبيئة، كما ترفض كاثرين زيتا جونز استخدام معجون التقليدي لتنظيف أسنانها، وتستخدم بدلا منه معجون الفراولة، تدعي أن هذا يحافظ على أسنانها بيضاء وجذابة مع تقدمها في السن.

وتقول النجمة سلمى حايك إنها لا تغسل وجهها في الصباح إطلاقا للحفاظ على نضارة بشرتها، وأوضحت: «علمتني جدتي أن البشرة في الليل تعوض كل الأشياء التي فقدتها خلال النهار، فلماذا يكون وجهي متسخًا عندما أستيقظ؟»، وبدلاً من ذلك، تقوم الممثلة برش ماء الورد على بشرتها.