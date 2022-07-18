متحف رشيد يعلن فتح باب القبول لمتطوعين جُدد.. تعرف على الشروط والتفاصيل

أعلن متحف رشيد الوطني عن فتح باب القبول للمتطوعين الراغبين في الانضمام لفريق متطوعي المتحف للمساهمة في تنظيم الورش والفعاليات والأنشطة المختلفة التي ينظمها المتحف.

وأكد المتحف في الإعلان، أنّ الفئات المستهدفة هم طلبة وخريجي السياحة والآثار والتاريخ والترميم وغيرها من الكليات المرتبطة بالعمل الأثري والتاريخي والسياحي وكذلك كليات الفنون والمدارس الفنية.

وعن أهم مجالات التطوع، جاء في الإعلان: «تشمل مجالات العمل التطوعي، السوشيال ميديا والتسويق الرقمي وتنظيم الزيارات الميدانية المكملة للورش التدريبية التي ينظمها المتحف للمواقع الأثرية والمتاحف وتنظيم الورش الفنية المختلفة والمعارض بالمتحف أو خارج المتحف وتنظيم جلسات نقاش والتعامل مع المنصات مثل زوم وميكروسوفت تيمز، بالإضافة إلى ورش تعليم الأشغال اليدوية والحرف التراثية وتصميم الجرافيكس والعلاقات العامة والبحث العلمي».

كيفية التطوع وشروط الانضمام

وعن مدة التطوع والمستندات المطلوبة من الطلبة التي تنطبق عليهم شروط الانضمام قال الإعلان الصادر عن المتحف إنّ إجمالي مدة التطوع ثلاثة أشهر وتجدد لمدد أخرى للمتميزين حال رغبتهم ويفضل أن يكون محل الإقامة بالمحافظات القريبة من المتحف وهي «البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ»، أما فيما يخص التسجيل فيتم من خلال رابط استمارة التسجيل التي تضم معلومات المشارك وتفاصيل برنامج التطوع من خلال هذا الرابط.

موعد غلق باب التسجيل

وسيتم غلق باب التسجيل يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن يجري إخطار المقبولين بموعد المقابلة الشخصية من خلال «الواتساب»، والتي ستجري بمقر متحف رشيد الوطني وسيتم منح المتطوعين شهادة معتمدة من من قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.