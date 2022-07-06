تفاصيل مشروعات التحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار.. خطة من 4 محاور

بمناسبة إطلاق منصة مصر الرقمية، ننشر في السطور التالية أبرز مشروعات التحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار، حيث قامت الوزارة بإعداد استراتيجية خاصة لهذا الملف.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن هذه الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور رئيسية تتضمن محاور البوابات الإلكترونية، التطبيقات والأنظمة وقواعد البيانات، التأهيل الرقمي وتكليفات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والبنية التحتية.

ومن أبرز ما قامت به الوزارة خلال الفترة السابقة بصفة عامة في هذا الملف:

رسائل نصية للسائحين

- إطلاق خدمة إرسال رسائل نصية للسائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية للترحيب بهم وتعريفهم برقم الخط الساخن (19654) الذي أطلقته الوزارة لخدمة السائحين وللرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم، كما تحتوي الرسائل النصية على أرقام طوارئ الشرطة والإسعاف، حيث تم إطلاق هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.

الأرشفة الإلكترونية

- الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لما يقرب من 13 مليون ورقة لوزارة السياحة والآثار وذلك في إطار عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

- الانتهاء من تطوير منظومة إعداد أول قاعدة بيانات مجمعة وموحدة للعاملين بالقطاع السياحي بالدولة حيث يتم مطابقتها بالأعداد الموجودة بالغرف السياحية المعنية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتأمينات الاجتماعية.

المنظومة الإلكترونية للبرامج السياحية

- الانتهاء من المنظومة الإلكترونية للبرامج السياحية والتي تهدف إلى قيام الشركات السياحية باستخدام نظام متطور لتحميل برامج الرحلات.

- إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف المصري بالتحرير، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ ١١٩ لتأسيس المتحف عام 2021، ويُتيح الموقع لمُتصفحيه التعرف على المتحف ومقتنياته والخدمات المقدمة للزائرين به بالإضافة إلى إمكانية شراء تذاكر زيارة المتحف باستخدام كروت الائتمان ضمن المنظومة المتكاملة للتذاكر الإلكترونية كما يحتوى على خريطة للمتحف من الداخل موضح عليها أماكن القاعات وأسماؤها وأرقامها، الأمر الذى يسهم في مساعدة الزائر على التجول داخل المتحف بسهولة أثناء زيارته، ويضم الموقع صورًا لأبرز مقتنيات المتحف ومجموعة من الصور الأرشيفية النادرة.

- إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية كأول منصة حجز للتذاكر الإلكترونية. - جاري العمل على الانتهاء من البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار، والتي سوف تخدم جميع المتعاملين مع الوزارة من قطاعي السياحة والآثار للحصول على كافة المعلومات والخدمات التي تقدمها الوزارة، كما أنها سوف تكون المصدر الرئيسي للحصول على أي معلومات أو بيانات تخص الوزارة والهيئات التابعة لها وكذلك المعلومات الرسمية عن المنشآت السياحية المرخص لها من قبل الوزارة.

- جاري العمل على الانتهاء من البوابة الترويجية للسياحة المصرية، وهو الموقع الخاص بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والتي سوف يتم إطلاقها قريبا. وتهدف البوابة إلى التعريف بالمقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متميزة ومتنوعة، بالإضافة إلى توفير كل ما يحتاج إليه السائح قبل السفر من معلومات عن الأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ومواعيد عملها، وحالة الطقس، ووسائل المواصلات، والعملات المستخدمة داخل الدولة، حتى يتمكن من الاستعداد الجيد لرحلته.

ميكنة 80% من الخدمات

- الانتهاء من 80% من مشروع ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والتي ينتج عنها تطوير الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة.

- جاري العمل بمشروع رفع كفاءة سرعة خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية بجميع أنواعها على مستوي الجمهورية مع قرب الانتهاء من تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ، استعدادا للتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ « COP27 » بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

- تطوير منصة الحجز الإلكتروني للمواقع الأثرية والمتاحف.

- تشغيل بوابات الدخول الإلكترونية في خمس مواقع أثرية ومتحف، وتشغيل ماكينات إصدار التذاكر الإلكترونية لدخول 25 موقع أثري ومتحف، لتحل محل التذاكر الورقية، بما يمكن السائحين من الحصول على تذاكر دخول إلكترونية لهذه المواقع والمتاحف وسداد قيمتها باستخدام كروت الائتمان المختلفة. وتشكل هذه الماكينات جزء من منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية والتي تقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس، كما أنها تتيح إحصاء عدد السائحين عند دخول المتحف والخروج منه لأغراض التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر ما يؤدي ومنع الدخول بتذاكر مزورة.

- جاري الانتهاء من توصيل خدمات الإنترنت (خدمة الواي فاي) للمتحف المصري بالتحرير وموقع سقارة الأثري كخطوة أولى نحو توصيلها إلي 40 موقعاً ومتحفا أثرياً مفتوحين للزيارة كمرحلة أولى لتحسين الخدمة المقدمة للزائرين.

- جاري إنشاء تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن" والذي ستطلقه الوزارة قريبا للترويج للمقصد السياحي المصري محلياً وعالمياً، ويهدف التطبيق إلى تعريف السائح المصري والأجنبي بالأنماط، ْوالمنتجات، والمعالم، والفعاليات، والأنشطة السياحية والثقافية والفنية والبيئية والبحرية المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري، كما أنه سوف يساعد السائح على تنظيم رحلته داخل مصر قبل السفر إليها للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة أثناء قضاء عطلته، هذا بالإضافة إلى إتاحته للحجز الإلكتروني لتذاكر الزيارة الخاصة ببعض المتاحف والمناطق الأثرية كمرحلة أولى تمهيدا لإدراج كافة المواقع والمتاحف.