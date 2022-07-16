صحة البحيرة: استقبال 3377 حالة بأقسام الطوارئ خلال أيام العيد

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، انتظام العمل بجميع أقسام الطوارئ بكامل طاقتها، في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمراكز المحافظة، خلال إجازة عيد الأضحى، حيث تم تردد 3377 حالة على أقسام الاستقبال، وتم دخول 170 حالة للعناية المركزة، و134 حالة بالحضانات، و 45 حاله بعناية الاطفال، و17 حالة سموم، و3 حالات حروق.

خطة مرور مسبقة للفرق الإشرافية

وأوضح وكيل صحة البحيرة أنه تم متابعة العمل بجميع اقسام الطوارئ، من استقبال وعناية مركزة وحضانات وسموم وحروق، حيث تم إعداد خطة مرور مسبقة ومن خلال مرور الفرق الإشرافية، مشيراً إلى أنه تم متابعة انتظام العمل، والتزام القوى البشرية بالحضور، وتوافر المستلزمات والأدوية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة.

تواجد التخصصات الطبية

وأشار «جميعة» إلى تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام أجازة العيد، لاستقبال أي حالات مرضية طارئة، وأضاف أن غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية كانت منعقدة بصفة دائمة، طوال إجازة العيد، للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة، لتقديم الدعم على مدار الساعة، كما عملت غرفة العمليات على تذليل أي عقبات فوراً، وذلك بما يسهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية، خلال إجازة عيد الأضحى.

كما نفذ الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، عدداً من الجولات التفقدية شملت عدداً من المستشفيات على مستوى المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى، للوقوف على انتظام سير العمل بها، وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.