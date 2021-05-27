«كريمة» مسنة مصابة بداء الفيل: وزني 200 كيلو ومفيش مستشفي قبلني

علي سرير داخل مسكنها المؤجر، تستلقي مستسلمة لقدرها بعد أن تخطت الستين عاما، وأصبحت لا تتحمل وزنها الذي بلغ 200 كيلو، فباتت لا تتحرك مطلقا حتي أنها لا تسطيع دخول الحمام أو الوقوف علي قدميها بعد أن أصابها مرض «داء الفيل»، قبل 20 سنة، فأضاع همتها وأفقدها قوتها وتسبب في تكالب الأمراض على جسدها.

«مش قادره ومحتاجه اتعالج وأقف علي رجلي علشان أدخل الحمام، مفيش مستشفى قبلني علشان وزرني كبير ومش معايا فلوس»، بهذه الكلمات بدأت «كريمة أبو سليمان»، حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها تبلغ من العمر 62 عاما، وتعيش في منزل مؤجر بقيمة 500 جنيه شهريا ولا يعيش معها أحد، وإنما يقوم أولادها بزيارتها .

وأضافت «كريمة»، التي تقطن قرية «الماي»، بمركز شبين الكوم بالمنوفية، أنها ذهبت قبل يومين لعمل أشعة في مركز خاص وسقطت علي الأرض وتجمع الناس حولها ولم يستطيعوا تحريكها إلا بصعوبة شديدة، مؤكدة أنها تحصل علي معاش 2800 جنيه يكفيها للسكن والأكل وبعض الأدوية، فيما تحتاج إلي متابعة طبية مستمرة وعلاج الالتهاب الناتج عن الزيادة في الوزن .

قرح فراش بسبب كثرة النوم

وأوضحت لـ«الوطن»، أنها أصيبت بقرح الفراش نتيجة النوم المستمر منذ منتصف شهر رمضان الماضي بعد أن زادت معاناتها مع المرض وأصبحت لا تترك السرير، مضيفة أن أحد الأطباء وقع عليها الكشف المنزلي وطالبها بدخول المستشفي كونها تحتاج لمتابعة دقيقة: «أنا مش عايزه حاجه من الدنيا غير إني اقف علي رجلي علشان أدخل الحمام».

كريمة تستغيث بالدولة لعلاجها بعد رفض المستشفيات استقبالها

واستغاثت «كريمة»، بالدولة لمساعدتها وحجزها في المستشفى لعلاج الأمراض التي تعاني منها بعد أن زاد وزنها: «نفسي الدولة تساعدني علشان أدخل مستشفى واقف علي رجلي تاني».