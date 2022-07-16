يهتم أولياء الأمور بمعرفة رابط نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، خاصة من سجلوا في تنسيق الصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية، للتعرف على نتيجة قبول أبنائهم في المعاهد الأزهرية.

رابط نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية تخصيص رابط نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 عبر بوابة الأزهر، مؤكدا أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، في نهاية الشهر الجاري، أو مع بداية شهر أغسطس المقبل.

وأعلن رابط نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، بعد أن تم غلق باب التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري آخر شهر يونيو 2022، وتظهر نتيجة القبول في نهاية شهر يوليو أو في بداية شهر أغسطس 2022 على الموقع الإلكتروني للأزهر.

المستندات المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية الأوراق والمستندات التي لابد من تقديمها بعد إعلان نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 وقبول الطالب بالمعهد الأزهري وهي، ثلاثة صور من بطاقة ولي الأمر، شهادة ميلاد الكمبيوتر للطالب + 4 صور منها، و6 صور شخصية للطالب.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه بعد إعلان نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، لابد من إبلاغ المعهد حال وجود أمراض معدية، مع تحضير طوابع بريدية 75 جنيها، وتقديم دمغة جنيهان، وملف ورقي + خمسة أظرف بريدية.

اتاحة النتيجة عبر بوابة الأزهر

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة قبول تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، ستكون متاحة إلكترونيا عن طريق رابط نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث ستكون النتائج متاحة أمام جميع الطلاب.

بجانب نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 كان الأزهر أعلن فتح باب التسجيل أيضا بشكل إلكتروني لطلاب مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري في المعاهد بكافة أنواعها وهي «النموذجية، العادية، الخاصة»، ويمكن معرفة نتيجة القبول من خلال بوابة الأزهر أيضا.