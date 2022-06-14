الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية 2022 ورابط التسجيل (صور)

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية 2022 ورابط التسجيل، أبرز ما يشغل بال بعض الأهالي خاصة بعدما أعلن الأزهر الشريف فتح باب القبول لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية - النموذجية - الخاصة) للعام الدراسي 2022 / 2033م، بدءا من صباح الجمعة 10 يونيو 2022 الجاري وحتى 10 يوليو المقبل، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية 2022

وقبل استعراض الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية 2022 فإنه يمكن التسجيل إلكترونيًا، لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية- النموذجية- الخاصة).

وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــا.

معايير التقديم في المعاهد الأزهرية

وأعلن الأزهر الشريف معايير التقديم للعام الدراسي 2022- 2023 على مستوى الجمهورية، إذ تقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 6 سنوات إلا يومًا واحدًا، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات وذلك في 1 أكتوبر 2022، على أن يكون التقديم إليكترونيا فقط عن طريق موقع التنسيق الإليكترونية، وعلى مسئولية ولي أمر الطفل أو التلميذ المتقدم، ويحظر تسلم ملفت ورقية بالمعاهد الأزهرية قبل ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني، وتقع مسئولية متابعة ذلك على مدير إدارة رياض الأطفال ومدير إدارة التعليم الإبتدائي وتحت الإشراف المباشر لرئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

شروط وأوراق التقديم في المعاهد الأزهرية

وبالرجوع لموضوع الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية 2022، فقد أكّد الأزهر الشريف أنه على ولي الأمر خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإليكتروني التوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف ابنه أو بنته وإجراء المقابلة الشخصية على أن يتضمن الملف ما يلي:

1- أصل شهادة ميلاد «الرقم القومي» ولا يعتد بصورة الشهادة نهائيا.

2- صورة من البطاقة الصحفية للطفل والتلميذ بعد التأكّد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية له وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

3- صورة من منموذج طلب الالتحاث المحرر على موقع التنسيق الإليكتروني.

4- 4 صور شخصية حديثة 4*6.

5- 5 أظرف يكتب عليها عنوان الطفل أو التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

وفيما يلي صورة من الإجراءات والخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية 2022: