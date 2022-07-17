حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 17-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يهتم العديد من الأشخاض بمتابعة علم الفلك والأبراج، ويقرأون بشغف حظك اليوم بشكل دائم وما يخبرهم به الطالع وخبراء ذلك المجال.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحمل 17-7-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تهتم بصحتك ولا تتستلم للأحداث والأزمات التي يمكن أن تصيبك بالحيرة والتشتت والتزم الكتمان.

حظك اليوم برج الحمل 17-7-2022 على الصعيد العاطفي

يمدك الوضع الفلكي بالقدرة على التأمل والملاحظة ويساعدك ذلك على فهم الآخرين جيدا.

حظك اليوم برج الثور 17-7-2022 على الصعيد المهني

تحاط اليوم بالأحباب والأصدقاء وتجدهم يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم برج الثور 17-7-2022 على الصعيد المهني

تحقق نجاحًا اليوم ويتواجد القمر في منزل المشروعات مما يدفعك لتنمية أعمال وقد يقف بجانبك أحد المخلصين ويساعدك.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-7-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم التشوش وأن تفعل ما يجب عليك تجاه الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-7-2022 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بالهدوء والتركيز على إعطاء انطباعًا جيدًا عن نفسك.

حظك اليوم برج السرطان 17-7-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر اليوم في منزلك التاسع مما يدفعك اليوم للتعامل بانسيابية.

حظك اليوم برج السرطان 17-7-2022 على الصعيد المهني

قد تحقق اليوم تطورًا أو تجد حلًا لمشكلة مالية معلقة منذ فترة.

حظك اليوم برج الأسد 17-7-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس بمنزل الأصدقاء ويجعلك ذلك جاهزًا لبدء فصلًا جديدًا من حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 17-7-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزل المدخرات اليوم مما يساعدك على التخطيط لمستقبلك وتحسن تنظيم نفقاتك ومراجعة حساباتك.

حظك اليوم برج العذراء 17-7-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمواجهة برجك مما يجعلك تميل للتوتر وعليك أن تنظم أفكارك وانتبه وفكر كثيرا قبل توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج العذراء 17-7-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لفرض سلطتك على الطرف الآخر ولكن عليك الانتباه حتى لا تشعره بالضيق.

حظك اليوم برج الميزان 17-7-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العمل مما يمنحك اليوم نشاطا وتتحرك بحماس وتبدو متحمسًا ومقبلًا على العمل.

حظك اليوم برج الميزان 17-7-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد فينوس بمنزل الحظ مما تدفعك للتواجد مع من تحب وللقيام بنشاط ممتع تجد فيه نفسك.

حظك اليوم برج العقرب 17-7-2022 على الصعيد المهني

تنجح الأفلاك في منحك هدوءًا نفسيا اليوم وتستمتع بوقتك كثيرا.

حظك اليوم برج العقرب 17-7-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب وهذا من شأنه أن يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك للآخرين.

حظك اليوم برج القوس 17-7-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في وضع معاكس مما يحتم عليك أن تتجنب المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.

حظك اليوم برج القوس 17-7-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض وعليك أن تهدأ وترتب أمورك جيدا.

حظك اليوم برج الجدي 17-7-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل العلاقات مما يدفعك اليوم لتوطيد علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج الجدي 17-7-2022 على الصعيد المهني

تشعر اليوم بالحماس تجاه العمل والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء.

حظك اليوم برج الدلو 17-7-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني مما يصيبك اليوم بالتشوش.. لذا يجب على مواليد برج الدلو أن يضاعفوا تركيزهم في عملهم لكي يتجنبوا النتائج السلبية والأضرار.

حظك اليوم برج الدلو 17-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، فينوس بمنزل الحب تدعم علاقتك بمن تحب وتمنحك أفكارا إيجابية.

حظك اليوم برج الحوت 17-7-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في برجك مما يجعلك لامعا ويمدك ذلك بأدوات السعادة.

حظك اليوم برج الحوت 17-7-2022 على الصعيد المهني

يتناغم القمر مع أورانوس اليوم مما يمدك بروح مبادرة وتبدو أكثر انفتاحا.