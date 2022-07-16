حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يرتبط عالم الأبراج بالفلك حيث أنه خاص بدراسة تأثير الأجسام الكونيّة البعيدة مثل النجوم والكواكب على حياة الإنسان؛ ومتوقع أن تؤثر مواقع النجوم في شخصيات الأفراد وحياتهم وتنقسم الأبراج لـ12 برجا، أولها برج الحمل وآخرها الحوت.

تستعرض «الوطن»، حظك اليوم لمواليد الأبراج استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات البرج الخاص بهم.

حظك اليوم برج الحمل 16-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة.. اهتم بصحتك وسلامتك، ونظم جهودك واعمل في صمت، لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 16-7-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب الانفعال سريعا ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية حتى تحقق سعادة في حياتك العاطفية.

حظك اليوم برج الثور 16-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم الأصدقاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج الثور 16-7-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المريخ يساعدك اليوم على تحقيق تواصل مثير مع الأحباب وتحقق مبادرات جيدة في حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-7-2022 على الصعيد المهني

القمر ونبتون معاكسان واليوم عليك ألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة في عملك.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك إدارة ذكية لحياتك العاطفية والاجتماعية رغم الضغوط التي تواجهك.

حظك اليوم برج السرطان 16-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك بأفكار مميزة لذا عليك أن تنتبه لحقوقك بشكل كبير.

حظك اليوم برج السرطان 16-7-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع المريخ يجعلك أكثر قدرة على عقد لقاءات عاطفية واجتماعية موفقة.

حظك اليوم برج الأسد 16-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتستطيع أن تتخذ قرارات موفقة وتمضي في الاتجاه الصحيح، لذا عليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 16-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء يعدك بأجواء إيجابية ويدفعك للانطلاق وقد تحقق صداقات ناجحة بشكل كبير.

حظك اليوم برج العذراء 16-7-2022 على الصعيد المهني

لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين، عليك فقط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 16-7-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع حبيبك، عليك أن تكون أكثر هدوءً.

حظك اليوم برج الميزان 16-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء، عليك فقط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 16-7-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تقوم بواجباتك العائلية على أكمل وجه وتؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم برج العقرب 16-7-2022 على الصعيد المهني

الشمس والقمر يساعدانك أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما، وذلك رغم الضغوط المختلفة التي تواجهك.

حظك اليوم برج العقرب 16-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

حظك اليوم برج القوس 16-7-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك، ويجب أن تنتبه جيدا لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 16-7-2022 على الصعيد العاطفي

تطالبك الأفلاك بالصبر لفترة حتى تتحسن الأمور، حيث أن القمر في موضع معاكس.

حظك اليوم برج الجدي 16-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة ذهنية تساعدك على القيام بلقاءات مهمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 16-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية وتنجح في جعل الطرف الآخر يشعر بك وتجتذبه.

حظك اليوم برج الدلو 16-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بشكل جيدا وتهتم قبل أن تدفع مصروفاتك في أي شيء غير مفيد.

حظك اليوم برج الدلو 16-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك روح عطاء وتفهّم مع الآخرين، وذلك رغم التشوش.

حظك اليوم برج الحوت 16-7-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في برجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة ويدعم كل ماتقوم به.

حظك اليوم برج الحوت 16-7-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو مؤثرا في الجنس الآخر ومن الممكن أنترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك.