سعر اليورو اليوم الأحد 17-7-2022 في البنوك المصرية

ينتظر الكثيرون أسعار العملات ويترقبون نشرات البنوك اليوم، خاصة حول سعر اليورو بعد إجازة طويلة في مختلف البنوك المصرية، وذلك منذ إجازة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لأكثر من أسبوع.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر اليورو في البنوك المصرية وفق تعاملات وردت صباح اليوم الأحد الموافق 17-7-2022.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد نحو 18.84 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي

كما سجل سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري نحو 18.84 جنيه لعمليات الشراء و19.07 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.26 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد.

سعر اليورو في بنك الأسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك الإسكندرية نحو 19.15 جنيه لعمليات الشراء و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري، نحو 19.18 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو اليوم الأحد في بنك قناة السويس، نحو 19.12 جنيه لعمليات الشراء و19.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وواصل سعر اليورو اليوم عالميا تراجعه أمام الدولار الأمريكي، وذلك بسبب وجود دعم من توقعات المستثمرين بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي، رفع أسعار الفائدة على العملة الأمريكية خلال اجتماعه هذا الشهر.