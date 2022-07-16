سعر اليورو اليوم السبت 16-7-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر اليورو استقرارًا في مختلف البنوك المصرية وذلك منذ إجازة عيد الأضحى المبارك المستمرة حتى اليوم السبت الموافق 16 يوليو، ويشهد اليورو تغييرات كبيرة في الفترة الحالية بسبب انهياره أمام الدولار الأمريكي، وهي المرة الأولى منذ 20 عامًا التي تشهد فيها عملة أوروبا الموحدة هذه الخسائر.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر اليورو في البنوك المصرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 16-7-2022.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو نحو 19.27 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر العملة الأوربية في البنك الأهلي المصري نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.62 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.34 جنيه للبيع و19.15 جنيه للشراء وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري، نحو 19.18 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 19.12 جنيه لعمليات الشراء و19.32 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وجدير بالذكر أن سعر اليورو يواصل تراجعه أمام الدولار الأمريكي مع دعم من توقعات المستثمرين بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة على العملة الأمريكية خلال اجتماعه هذا الشهر بنسبة تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.