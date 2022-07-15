سعر اليورو اليوم الجمعة 15-7-2022 في البنوك المصرية

يهتم قطاع كبير بمتابعة سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، إذ يشهد سعر اليورو عمليات بحث كبيرة من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة أبرزها «جوجل»، وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة الأربعاء الماضي، حد التعادل مع الدولار الأمريكي، وهو ما يعد حدثًا غير مسبوق منذ تاريخ أول إصدار لها قبل نحو 20 عامًا.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر اليورو في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وغيرها وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 15-7-2022:

سعر اليورو في البنوك المختلفة

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.62 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 19.34 جنيه للبيع و19.15 جنيه لعمليات الشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وجاء سعر العملة الأوروبية اليورو في البنك المركزي المصري، نحو 19.18 جنيه لعمليات الشراء و19.26 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 19.12 جنيه لعمليات الشراء و19.32 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي

كما بلغ سعر اليورو نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع في بنك مصر، كما سجل سعر العملة الأوربية في البنك الأهلي المصري، نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

وجدير بالذكر، أن مؤسسة إدارة الأصول الأوروبية Incrementum، كشفت عن توقعاتها بشأن مستقبل اليورو، موضحة أنّه قد لا يبقى على قيد الحياة في غضون 5 سنوات، حيث تتناقص القوة الشرائية أكثر فأكثر، ولا أحد يعلم كيف سيتطور الأمر.