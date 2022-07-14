سعر اليورو اليوم الخميس 14-7-2022 في البنوك المصرية

يبحث قطاع كبير عن سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية والمؤسسات المصرفية، إذ حافظت العملة الأوروبية على قيمتها مقابل الجنيه المصري، بسبب وقف تداول خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تعود للعمل مرة أخرى يوم الأحد المقبل.

وتستعرض بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الاقتصادية التي تقدمها للقراء بشكل مستمر في مجال أسعار العملات الأجنبية، نعرض فيما يلي سعر اليورو في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي ومنها بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وغيرها من البنوك، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس الموافق 14 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 19.34 جنيه للبيع و19.15 جنيه لعمليات الشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.62 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

في حين بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 19.12 جنيه لعمليات الشراء و19.32 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري، وفق آخر تعاملات للبنك ليسجل نحو 19.18 جنيه لعمليات الشراء و19.26 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

ووفق آخر تعاملات صدرت عن البنك قبل بداية إجازة عيد الأضحي، بلغ سعر اليورو نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

كما سجلت العملة الأوربية في البنك الأهلي المصري، نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع.