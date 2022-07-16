مؤلف كيرة والجن: الفيلم يرصد كفاح المصريين ضد الاستعمار الإنجليزي

قال الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم كيرة والجن، إن قصة الفيلم تعود إلى أحد أبطال مصر المكافحين بشكل سري ضد الاحتلال الإنجليزي، وهو أحمد عبد الحي كيرة، لافتا إلى أن القصة مستوحاة من الحياة المصرية الطبيعية وتبرز دور المرأة المصرية ضد الاحتلال.

تصوير فيلم كيرة والجن استغرق 3 سنوات

وأوضح «مراد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» والمذاع عبر فضائية «dmc»، أن تصوير فيلم كيرة والجن استغرق 3 سنوات، حيث بدأ العمل به قبل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الفيلم تناول أيضا الحقبة الزمنية التي انتشرت خلالها الإنفلونزا الإسبانية في مختلف دول العالم.

وأضاف «مراد» أن تصوير الفيلم خلال هذه الفترة، كان نتاج مجهود أبطال العمل وكان الجميع لديه عزم وإرادة لإنهاء العمل على أكمل وجه، لافتا إلى أن تعاونه مع المخرج مروان حامد كان مبهرا وأدى لإعجاب الجمهور بالفيلم.

تصوير فيلم كيرة والجن كان مطابقا للمواصفات الفنية

وأكد الكاتب أحمد مراد، أن تصوير فيلم كيرة والجن كان مطابقا للمواصفات الفنية واستعان فريق العمل بممثلين أجانب من أجل تحقيق المصداقية والشفافية للجمهور، خاصة أن تاريخ الشعب المصري وتضحياته لهما دور كبير في تعظيم القدوة والنماذج التي يحتذى بها للأجيال القادمة.