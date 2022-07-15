إيرادات فيلم بحبك لـ تامر حسني تحقق رقما قياسيا.. الثاني بعد «كيرة والجن»

تواصل إيرادات فيلم بحبك للفنان تامر حسني، ارتفاعها محققة رقما قياسيا، وفقا لتقرير صادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، وحقق الفيلم إيرادات، وصلت لـ2 مليون 775 ألف جنيه، من إجمالي 10 ملايين و242 ألف جنيه حققتهم الأفلام المعروضة في السينمات خلال موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم بحبك لـ تامر حسني تصل لـ 25 مليون جنيه

ووصل إجمالي إيرادات فيلم بحبك للفنان تامر حسني، على مدار فترة عرضه في السينمات لـ25 مليون و102 آلاف جنيه، ليأتي في المركز الثاني في موسم العيد بعد «كيرة والجن» الذي حقق أعلى إيراد يومي أمس الخميس وصل لـ5 ملايين و182 ألفا و894 جنيها، ليقترب من كسر حاجز الـ70 مليون جنيه.

إيرادات فيلم بحبك للفنان تامر حسني تثير الجدل

وأثارت إيرادات فيلم بحبك لـ تامر حسني، حالة من الجدل مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار عن تجاوزها الـ100 مليون جنيه، وهو ما اعتبره البعض مبالغ فيه، ليخرج «حسني»، في بيان توضيحي.

قال تامر حسني في البيان، «إن هذا المبلغ يعتبر إجمالي ما حققه الفيلم من العرض المحلي في مصر والخارجي في الدول العربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إيراد فيلم بحبك داخل مصر وصل إلى 19 مليون جنيه ونصف، والدولي وصل لـ154 مليون جنيه، بمجموع 173 مليون ونصف حتى الآن».

ويعتبر فيلم «بحبك» التجربة الإخراجية الأولى للفنان تامر حسني في السينما، والقصة من تأليفه بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية، وجمع في بطولته هنا الزاهد، هدى المفتي، وحمدي المرغني.