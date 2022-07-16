«كيرة والجن» يقترب من كسر حاجز الـ70 مليون جنيه في أسبوعه الثالث

يواصل فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد تصدّر قائمة الإيرادات اليومية، إذ وصلت إيرادات الفيلم عن يوم الجمعة لـ4 ملايين و206 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم في أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي لـ68 مليونًا و712 ألف جنيه، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وجاء فيلم بحبك في المركز الثاني بقائمة الإيرادات محققا 2 مليون و242 ألف جنيه، ويستمر فيلم «عمهم» في المركز الثالث بإيرادات مليون و792 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات اليومية للأفلام المصرية، أمس، 8 ملايين و240 ألف جنيه.

الأفلام المصرية تحقق 8 ملايين جنيه في قائمة الإيرادات اليومية.. و«عمهم» في ذيل القائمة

وعبر محمد إمام في وقت سابق عن سعادته بالإيرادات التي حققها فيلمه الأحدث «عمهم» للمخرج حسين المنباوي، واحتفل بتحقيق الفيلم لـ20 مليون جنيه في شباك التذاكر، وقال في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلًا: «سعيد جدًا بكل كلامكم الحلو اللي بيجيلي على عمهم.. وبالإيرادات العالية اللي عاملها الفيلم في مصر أول كام يوم».

«عمهم» يحقق 20 مليون جنيه.. ومحمد إمام :«أعلى إيراد لفيلم ليا»

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم الأسبوع المقبل في عدد من الدول العربية، وفقًا لما أعلنه «إمام» في تدوينة أخرى عبر حسابه، قائلًا: «الحمد لله أعلى إيراد لفيلم ليا في الفترة دي.. استنوني الأسبوع القادم في دول الخليج علشان افتتح الفيلم معاكم إن شاء الله».

فيلم «عمهم» تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، بطولة محمد عادل إمام بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم محمد سلام، ومحمد ثروت، وباسم سمرة، وسيد رجب، وأيتن عامر، وأحمد خالد صالح وهدى المفتي.