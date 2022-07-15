تعرف على إيرادات فيلم كيرة والجن.. يتصدر شباك التذاكر

تصدرت إيرادات فيلم كيرة والجن، شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، حيث حقق نجاحا كبيرا ومنافسة قوية في قائمة أفلام عيد الأضحى منذ اليوم الأول لطرحه، واحتفى به أبطاله على صفحاتهم الشخصية عبر موقع «إنستجرام».

إيرادات فيلم كيرة والجن تحتل المركز الأول

واحتلت إيرادات فيلم كيرة والجن، المركز الأول بين أفلام العيد في مختلف دور العرض، وحتى أمس الخميس الموافق 14 يوليو، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ70 مليون جنيه، بعدما حققت أمس 5 ملايين و182 ألفا و894 جنيها، ليحتفي الثنائي أحمد عز وكريم عبد العزيز بالنجاح.

أبطال فيلم كيرة والجن

وتدور أحداث فيلم كيرة والجن، حول ملحمة وطنية قوية قدمها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، علي قاسم، هدى المفتي، روبي، أحمد مالك، لارا إسكندر، ومحمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم كريم محمود عبد العزيز ، وهو من تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته 1919 وإخراج مروان حامد.

قصة فيلم كيرة والجن.. ملحمة وطنية

ويحكي فيلم كيرة والجن، عن المقاومة في ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي ويترأسها عبدالقادر الجن الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عز وأحمد عبد الحي كيرة، الذي يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، كما يشارك عدد كبير من الفنانين في المقاومة، بينهم «دولت فهمي» التى تجسد شخصيتها الفنانة هند صبري ومعهم سيد رجب وأحمد مالك ومحمد عبد العظيم.