إيرادات أفلام عيد الأضحى.. «كيرة والجن» في الصدارة

شهد موسم عيد الأضحى منافسة قوية منذ انطلاقه بمشاركة عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم أحمد عز وكريم عبد العزيز ومحمد عادل إمام، ما أشعل سباق شباك إيرادات أفلام عيد الأضحى.

تخطت إيرادات أفلام عيد الأضحى يوم أمس الخميس الموافق 14 يوليو حاجز الـ 10 ملايين جنيه مقسمة ما بين الثلاث أفلام المشاركة في الموسم وهي فيلم كيرة والجن وعمهم وبحبك.

إيرادات أفلام عيد الأضحى تشتعل

تصدر فيلم كيرة والجن للثنائي أحمد عز وكريم عبد العزيز إيرادات شباك التذاكر بمبلغ 5,181,894 جنيها وذلك بمشاركة عدد كبير من النجوم فيه ومنهم هند صبري وسيد رجب وأحمد مالك وروبي وهدى المفتي وسلوي عثمان وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم بحبك الذي يقدمه الفنان تامر حسني حيث بلغت إيراداته 2,775,303 جنيها وشارك معه عدد من الفنانين منهم هنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدى المفتي، ومن تأليف وإخراج تامر حسني.

فيلم عمهم في المركز الثالث

أما فيلم عمهم للفنان محمد عادل إمام فحجز مكانه في المركز الثالث حيث حقق إيرادات بلغت 2,285,376 جنيها وشارك معه عدد كبير من الفنانين منهم محمد سلام ومحمد لطفي ومحمد ثروت وباسم سمرة وسيد رجب ورياض الخولي وهدى المفتي وأيتن عامر وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.